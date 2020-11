Nazionali: I risultati dei “napoletani” in giro per il mondo

Ore 15:00

Macedonia-Estonia 2-1 Trickovski (M) 29′, Sappinen (E) 52′, Stojanovski (M) 68′

Slovacchia-Scozia 1-0 Gregus (L) 31′

Ore 17:00

Guinea-Senegal 0-1 Mané (S) 82′

Ore 18:00

Albania-Kazakistan 3-1 Cikalleshi (A) 16′, Ismajli (A) 23′, Abiken (K) 24′, Manaj (A) rig. 62′

Ore 20:45

Belgio-Inghilterra 2-0 Tielemans (B) 10′, Mertens (B) 24′

Italia-Polonia 2-0 Jorginho (I) rig. 27′, Berardi (I) 84′

La Macedonia di Elmas (autore dell’assist per il raddoppio macedone) vince 2-1 contro l’Estonia grazie alle reti di Trickovski e Stojanovski. L’azzurro è sceso in campo dal 1′ minuto e ha lasciato il terreno di gioco al minuto 85 sostituito da Zajkov. I macedoni si trovano al primo posto il Girone C2 a una giornata dal termine.

Gruppo C2

Macedonia 9

Armenia 8

Georgia 6

Estonia 2

La Slovacchia di Lobotka batte di misura la Scozia grazie alla rete di Gregus. L’azzurro è partito dalla panchina ed è entrato al 61′ al posto dell’altro “italiano” Kucka. Ultimo posto invece per la Slovacchia nel gruppo B2 con ancora una giornata da giocare.

GRUPPO B2

Scozia 10

Repubblica Ceca 9

Israele 5

Slovacchia 4

Il Senegal di Koulibaly batte di misura la Guinea-Bissau grazie alla rete del giocatore del Liverpool Sadio Mané. KK ha giocato tutto il match rimediando un cartellino giallo al 43′. I Leoni della Teranga a questo punto consolidano il primo posto del Gruppo I per le qualificazioni alla Coppa d’Africa aspettando Congo e Eswatini che ancora devono giocare.

GRUPPO I

Senegal 12

Congo 6*

Guinea-Bissau 3

Eswatini 3*

Una gara in meno

L’Albania di Hysaj batte 3-1 il Kazakistan in virtù delle reti di Cikalleshi Ismajli e Manaj salendo a 8 punti nel Gruppo C4 di Nations League dietro la capolista Bielorussia a una giornata dalla fine. L’azzurro ha giocato 90′.

GRUPPO C4

Bielorussia 10

Albania 8

Lituania 5

Kazakistan 4

Il Belgio di Mertens batte l’Inghilterra grazie alle reti dello stesso folletto azzurro e Tielemans portandosi al comando del Gruppo 2 con 12 punti in classifica a una giornata dalla fine.

GRUPPO 2

Belgio 12

Danimarca 10

Inghilterra 7

Islanda 0

Scontro “fratricida” tra gli azzurri in Italia-Polonia: Insigne contro Zielinski e Milik (se pur separato in casa). Vittoria degli azzurri grazie alle reti dell’ex Napoli Jorginho dal dischetto e di Berardi. Gli Azzurri volano in vetta al Gruppo 1 a una giornata dal termine. Mentre i polacchi scivolano dal primo al terzo posto, Zielinski è entrato al 46′, mentre Milik al 74′. Per l’Italia Insigne (autore dell’assist per il raddoppio di Berardi) è uscito all’89’ per El Shaarawy, mentre Di Lorenzo è entrato all’89’ sostituendo Florenzi.

GRUPPO 1

Italia 9

Olanda 8

Polonia 7

Bosnia 2

A cura di Emilio Quintieri