NATIONS LEAGUE – Italia-Polonia 2-0, sublime Insigne e azzurri devastanti

Al “Mapei Stadium” l’Italia di Evani, tra mille difficoltà ha affrontato la Polonia per la penultima gara del girone A di Nations League. Gli azzurri partono forte e vanno in gol con Insigne, ma la rete è annullata per il fuorigioco di Belotti. Il gol è nell’aria e arriva su rigore, procurato dal bomber del Torino e dal dischetto segna l’ex Napoli Jorginho. La partita è in mano all’Italia, ma spreca un paio di contropiedi. Nella ripresa sale in cattedra Insigne, passaggi filtranti e tiri che per poco non vanno in rete. Gli ospiti davvero poco e restano anche in dieci per il doppio giallo a Goralski. L’arbitro Turpin non vede un rigore grande come una casa per il mani di Bednarek. Nel finale però ennesima magia di Insigne che serve Berardi ed è 2-0. Prestazione da incorniciare è l’Italia torna prima in classifica e mercoledì si andrà in Bosnia. Nella Polonia entrano Zielinski e Milik, ma non incidono.

ITALIA-POLONIA 2-0

27′ rig. Jorginho, 83′ Berardi

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 7 (89′ Di Lorenzo s.v.), Acerbi 7, Bastoni 6,5, Emerson 6,5; Barella 7, Jorginho 7, Locatelli 7; Bernardeschi 6,5 (64′ Berardi 6,5), Belotti 6,5 (79′ Okaka s.v.), Insigne 7.5 (89′ El Shaarawy s.v.). All. Evani 7

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny 6; Bereszynsky 5, Glik 5, Bednarek 4,5, Reca 5; Krychowiak 5, Moder 5 (46′ Goralski 4,5); Szymanski 5 (46′ Zielinski 5), Linetty 5 (74′ Milik s.v.), Jozwiak 5 (46′ Grosicki 5); Lewandowski 5. All. Brzeczek 5

Ammoniti: Krychowiak, Belotti, Goralski

Espulso: Goralski

A cura di Alessandro Sacco