NATIONS LEAGUE – Elmas in campo, Lobotka in panchina

Per la Macedonia, reduce dal traguardo della qualificazione ai prossimi Europei, oggi giocherà in casa contro l’Estonia, valevole per la Nations League. Partirà dal primo minuto nel ruolo di trequartista Elmas. Alle ore 15,00 invece la Slovacchia, in casa contro la Scozia, Lobotka partirà dalla panchina.

La Redazione