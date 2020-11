Nations League – Assist “vincente” per Elmas, mezz’ ora per Lobotka

Sono moltissimi, come è noto, gli azzurri di casa Napoli in giro per il mondo con le rispettive rappresentative nazionali. Oggi è giorno di Nations League. In campo, alle ore 15.00, due gare che vedevano interessati due centrocampisti azzurri, Elmas e Lobotka. In campo, infatti, Macedonia del Nord -Estonia e Slovacchia – Scozia.

Macedonia del Nord – Estonia 2-1 [Ivan Trickovski 29′ Rauno Sappinen 52′ Vlatko Stojanovski 68′]

Nella prima gara, terminata con la vittoria della Macedonia sull’ Estonia per 2 a 1, protagonista l’azzurro RElmas, in campo per 85 minuti, ed autore dell’assist (cross) per il gol della vittoria macedone.

Slovacchia – Scozia 1-0 Gregus 31′

Nell’altra gara, vittoria di misura della squadra dell’ azzurro Lobotka, in campo per l’ultima mezz’ora di gara. La Slovacchia trova il primo successo nel girone di Nations League.