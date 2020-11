Milik e Dzeko a Roma solletica la fantasia dei Friedkin

I contatti tra le parti sono stati riallacciati nei giorni scorsi. La Roma aveva convinto l’attaccante con un contratto di 5 milioni a stagione fino al 2025; il Napoli avrebbe incassato circa 25 milioni tra prestito e riscatto. Vista l’imminente scadenza dell’accordo di Milik con gli azzurri, le cifre del cartellino sarebbero tutte da rinegoziare. L’ideale per la Roma è prenderlo a parametro zero a giugno (ma lui accetterà di stare un anno fuori rosa?) garantendosi il bomber del futuro senza appesantire le finanze. Nei giorni scorsi, però, il ct della Polonia Brzeczek ha dichiarato: «Penso che Arek andrà via dal suo club a gennaio». Napoli e Roma presto si siederanno presto attorno a un tavolo per capire se e come chiudere i discorsi. Corre parallelamente il futuro di Edin Dzeko, legato ai giallorossi fino al 2022 con uno stipendio da 7,5 milioni annui che la Roma vorrebbe rinegoziare al ribasso prima della scadenza. Un bomber esclude l’altro? Non è detto. L’ipotesi di averli entrambi a disposizione resta valida e solletica la fantasia dei Friedkin. Parecchio onerosa (per 6 mesi? O finché non scadrà il contratto del bosniaco?), ma ancora possibile. Fonte: CdS