Milik-Roma: Un flirt che potrebbe tornare di moda a gennaio

ROMA – Un amore è fatto di attese, corteggiamenti, tentativi e anche di piccoli fallimenti. Una cosa è certa: il flirt tra Milik e la Roma è ancora vivo e questo basta a tenere in piedi una trattativa che durante l’estate ha infiammato il mercato. Prima che l’operazione saltasse per il mancato accordo con il Napoli (a cui i giallorossi imputano la “colpa” della fumata nera), il centravanti polacco e i capitolini avevano raggiunto un’intesa pressoché totale. Il calciatore si era sottoposto ai controlli medici «ed è andato tutto bene, c’era stato il via libera da parte mia». Poi è rimasto imprigionato alle pendici del Vesuvio, senza scendere mai in campo. Fonte: CdS