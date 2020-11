Milik “deve” giocare: si valutano opzioni e alternative

Si scrive situazione spiacevole e delicata, si legge Milik e Napoli. Quello che può e deve fare l’attaccante polacco, per riprendere a giocare e puntare, (come vuole) agli Europei, è cambiare presto club. Vero che il Napoli potrebbe perderlo a parametro zero, ma per poter tornare in campo quanto prima, non c’è altra soluzione. Potrebbe scegliere di essere ceduto nella prossima finestra di mercato o di andare in prestito, in tal caso prolungando l’attuale contratto. Diversi club hanno continuato a seguire la “querelle”, oltre alla Fiorentina (che potrebbe riprovarci), c’è l’interesse mai sopito della Roma. In estate tutto sfumato, ma ancora recuperabile, nel qual caso con cifre da rinegoziare. Improbabile che il polacco accetti la destinazione a parametro zero, rimanendo così fermo sino a giugno, presumibilmente le due società s’incontreranno per capire come venirne a capo. A un’eventuale pista estera inoltre (c’era stato l’interesse di Tottenham e Newcastle), va ad aggiungersi e “riscaldarsi” quella dell’Inter alla ricerca di un’alternativa a Lukaku.

CdS