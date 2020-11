MERCATO – Primi passi del Napoli per l’acquisto della “diga” Bakayoko

Il d.s. del Napoli Giuntoli nelle ultime ore di mercato ha deciso di puntare sul centrocampista Bakayoko per rendere solido la mediana di Gattuso. L’ex di Milan, Chelsea e Monaco, nonostante i sei mesi di stop della Ligue 1, causa pandemia, ha da subito dimostrato tutta la sua validità e forza. E’ il calciatore che serviva per il 4-2-3-1 e per il momento è con la formula del prestito secco. Il club azzurro sta già pensando di acquistarlo in maniera definitiva, primi contatti con Marina Granovskaia, la zarina della società londinese, per cercare di fare passi importanti. Costruire le basi per conservare la “diga” del centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport