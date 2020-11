LORENZO INSIGNE: “sontuosa” prestazione in Nazionale

Nel post gara di Italia-Polonia, Lorenzo Insigne, ai microfoni di Raiuno: “La mia prestazione è da 7,5 ? Credo che, stasera, la nostra sia stata una prestazione da grande squadra. A partire da Donnarumma. Per finire ai subentrati Di Lorenzo ed Okaka. Io, poi, cerco sempre di dare il mio contributo di qualità. Dedica a Mister Mancini ? Lo ripeto. La nostra Nazionale è una squadra di qualità. Il mister Mancini, insieme al suo staff tecnico, ricco di ex campioni, ci impone di far valere la nostra qualità individuale. E collettiva. Contro ogni avversario. Realizziamo ancora poco ? Stasera c’è stato un mio gol annullato per fuorigioco millimetrico. Un altro rigore reclamato da Belotti. Ed un altro paio di situazioni da gol importanti, create in avanti. Quindi potevamo anche chiuderla con un punteggio più largo. E questo ci dà convinzione. Ora, però, il nostro pensiero è già rivolto alla partita di mercoledì prossimo in Bosnia”. Considerazione: quando uno riceve una palla lunga da 40 metri. In area di rigore avversaria. Con l’avversario attaccato addosso. Ed è capace di riceverla l’esterno del piede, In corsa. Ed incollarsela sulla medesima parte del piede. Per poi proseguire con altre pregevoli giocate. Il tutto, vale quasi l’intera serata di calcio vissuta…

Fonte: RAIUNO