Insigne rivede la nazionale, così in campo Italia e Polonia (Grafico)

Questa sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio alle ore 20,45, l’Italia affronterà la Polonia, per la penultima gara di Nations League. Agli azzurri serve un successo per balzare di nuovo al primo posto in classifica. Il c.t. Evani, sostituisce ancora Roberto Mancini, positivo al Covid-19, non potrà contare su Bonucci in difesa e in attacco su Immobile. La punta della Lazio, bloccato dall’Asl per evitare rischi. In attacco quindi spazio a Insigne, Belotti e Bernardeschi. A centrocampo Locatelli, Jorginho e Barella. Per la Polonia invece in campo mezza Italia, compreso il “napoletano” Zielinski. Panchina invece per Milik.

Fonte: Andrea Santoni Corriere dello Sport