Infortunio Gomez, il Liverpool può chiedere un risarcimento alla Fifa

E’ un po’ il dilemma di tutti i club. Quando un calciatore si infortuna, in maniera più o meno grave con la propria nazionale, chi risarcisce la società del danno subito? Quest’anno, la questione appare ancor più spinosa vista l’emergenza Covid 19. Intanto, in Premier, riporta Sky Sports UK, il Liverpool è pronto a chiedere un risarcimento alla Fifa. Infatti, il calciatore dei Reds, Joe Gomez, sarà costretto a star fuori per quasi tutta la stagione. Tutti i giocatori, infatti, sono assicurati per gli impegni con le nazionali, secondo una precisa tabella della FIFA che si applica ai problemi fisici riportati nelle partite e negli allenamenti.

Le squadre possono chiedere fino a un massimo di circa 600 mila euro al mese finché il giocatore non torna a svolgere gli allenamenti con i compagni, ma soltanto a partire dal secondo mese di infortunio.

Fonte: Il Napolista