Il Napoli attende notizie per Osimhen, ecco gli ultimi aggiornamenti

Ieri pomeriggio il c.t. della Nigeria Roth ha aggiornato sulle condizioni di Victor Osimhen uscito in barella nel finale dii gara contro la Sierra Leone: “Lussazione alla spalla per il ragazzo, starà fermo un paio di settimane”. Tutta Napoli è in ansia per conoscere l’esito dei prossimi esami che si sottoporrà la punta ex Lille. Le prime sensazioni è che è a rischio la sfida contro il Milan, senza dimenticare le gare contro Rijeka e poi la Roma. Un trittico spartiacque per la stagione degli azzurri, anche se Osimhen rassicura che sta bene e vorrebbe esserci già contro la capolista rossonera. Nulla però sarà lasciato al caso, considerando il valore del giocatore, ma anche per le sue condizioni. Sicuramente niente Sierra Leone, anzi nei prossimi giorni tornerà a Napoli, alcuni giorni di stop e poi si saprà, i tifosi e Gattuso attendono con fiducia.

Fonte: Corriere dello Sport