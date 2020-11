Borriello: “Spero che le immagini del Vomero non portino ulteriori picchi”

L’Assessore dello Sport del Comune di Napoli, Borriello, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La situazione è complicata, difficile, il virus tocca tutti. Le strette sono utili per il ripristino di un minimo di normalità. Già a settembre andavano regimentati meglio settori, ambienti ed abitudini. Spero che le immagini di ieri giunte dal Vomero e da altri posti non portino ad ulteriori picchi di contagio. Ma abbiamo visto scene simili anche fuori dalla nostra regione. C’è mancanza di fiducia verso le istituzioni. Aiutare associazioni sportive? Se passa l’approvazione del bilancio, c’è impegno su questo aspetto. Commissariare la città oggi sarebbe un disastro. Bisogna ragionare in maniera unitaria in un momento così difficile”