Avversario Napoli – Il Milan è in ansia per Romagnoli

Le nazionali sono spesso motivo di attesa, ma anche di ansia, soprattutto se alla ripresa del campionato si giocherà Napoli-Milan domenica 22 Novembre alle ore 20,45. I rossoneri, oltre alla positività del tecnico Pioli, c’è anche da attendere che ritorni a Milanello il difensore e capitano Andrea Romagnoli. L’ex di Roma e Sampdoria, non giocherà stasera la gara Italia-Polonia e la gara in Bosnia. Quindi ad oggi è anche in dubbio per la gara del San Paolo, ma c’è anche da attendere l’esito per Saelemaekers tornato dal Belgio.

Fonte: milanlive.it