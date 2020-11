Venerato: “Szoboszlai tra Milan e Napoli. Ecco un retroscena su Meret”

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha parlato del mercato del Napoli: “Milik alla Juventus? E’ un’idea nata quando c’era Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri, poi è finita lì. Non so se potrebbero interessarsi a scadenza contrattuale, magari potrebbero anche metterlo sotto contratto a zero per poi rivenderlo e fare una plusvalenza sul mercato dando via il giocatore. Dominik Szoboszlai? Tra Milan e Napoli, oggi il giocatore sceglierebbe i rossoneri. Il Napoli lo sa anche, difficilmente vince le aste sui giocatori conosciuti, quando il club deve muoversi, quando ancora devono esplodere. Meret? Sa che quest’anno giocherà tanto, non tutte, ma parecchie. Quando Meret ha chiesto di andare via in prestito, al suo entourage è stato garantito un numero di partite, per essere competitivo per una convocazione agli Europei. Da giugno in poi capiremo, se resterà un altro anno, oppure andrà altrove. Un solo club potrebbe permetterselo in Serie A, l’Inter, che ha canale preferenziale con Pastorello”.