Sospiro di sollievo in casa Napoli: nessuna frattura per Osimhen

C’era una certa ansia in casa Napoli, inutile negarlo, ma i primi esami fanno tirare un sospiro di sollievo. Il pericolo di frattura per Victor Osimhen è scongiurato. La radiografia a cui l’attaccante si è sottoposto ha infatti evidenziato solo una forte contusione al braccio. Il giocatore lamenta un fastidio al polso, ma le articolazioni non presentano traumi particolari. A posto anche la spalla, che poteva destare qualche preoccupazione. Un sospiro di sollievo per Gattuso, che potrà recuperare quindi presto il suo giocatore.

gianlucadimarzio.com