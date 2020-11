SERIE A FEMMINILE – Successi esterni della Fiorentina e della Juventus

Sabato agonistico per la serie A femminile e si sono giocate tre partite di campionato. In mattinata pareggio 1-1 tra l’Empoli Ladies e l’Inter per 1-1. Vittoria in rimonta della Juventus Women’s sul campo della Florentia con i gol di Caruso e Girelli. Ritorna alla vittoria la Fiorentina che vince a Bari per 0-2, reti nel primo tempo di Quinn e Sabatino. Domani le sfide San Marino Academy-Napoli femminile; A.c. Milan-A.s. Roma e Sassuolo-Hellas Verona Women’s.

