Antonello Perillo, caporedattore del TGR Campania ha parlato cosi di Napoli e della sfida contro la Juventus:

“Quello a cui stiamo assistendo ha dell’incredibile. Dai tempi della guerra che non vedevamo difficoltà di questo tipo nel settore del calcio. Credo sia stata assurda la decisione di dare non solo la sconfitta a tavolino ,ma anche il punto di penalizzazione per gli azzurri. La lealtà sportiva vorrebbe che Juventus-Napoli si giocasse in un secondo momento”.