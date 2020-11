Osimhen rientrerà a Napoli: Il Milan potrebbe essere a rischio

Tanto dolore, ma nessuna rottura. Sono queste le ultime notizie raccolte da Francesco Modugno di Sky Sport in merito alla condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che ha riportato un infortunio al polso durante la gara che si è giocata venerdì tra la sua Nigeria e la Sierra Leone.

L’attaccante classe 1998 rientrerà a Napoli, probabilmente dopo che trascorrerà qualche giorno con la sua famiglia. Durante la caduta ha avuto anche un problema alla spalla, gli esami però hanno escluso fratture anche se nei prossimi giorni farà almeno un altro controllo.

Nell’ambiente Napoli non c’è grande preoccupazione per le condizioni di Osimhen, ma la sua presenza per la gara contro il Milan in programma alla ripresa del campionato è a rischio. La gestione dell’infortunio dipenderà dai controlli che effettuerà il Napoli e soprattutto dai fastidi che il giocatore avvertirà. Per ora, intanto, Osimhen osserverà qualche giorno di riposo. Fonte: gianlucadimarzio.com