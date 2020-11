Osimhen, cauto ottimismo, ma si attendono gli esami

E’ caduto male dopo uno scontro di gioco e si è infortunato, Victor Osimhen. E’ rimasto a terra dolorante ed è stato costretto ad uscire in barella, nel match che la Nigeria giocava contro la Sierra Leone. Alquanto ovvia l’ansia in casa Napoli. Le prime voci trapelate dicevano di un infortunio al polso con il timore di un’eventuale frattura (stop in questo caso di due settimane), poi di una lussazione alla spalla. Dopo la paura iniziale dalla Nigeria sono circolate notizie più rassicuranti, ma bisognerà comunque attendere l’esito degli esami in programma in giornata. La speranza in casa Napoli è proprio quella che possa trattarsi di un infortunio di lieve entità: alla ripresa del campionato c’è la supersfida contro il Milan, prima partita che rischierebbe di saltare il centravanti nigeriano. Poi ancora al San Paolo l’Europa League con il Rijeka e la Roma. E Victor è fondamentale per Gattuso.

Il Mattino