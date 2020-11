Le parole di Claudio Onofri,ex allenatore ,sul Napoli:

“Considero il Napoli ormai una big del nostro calcio. Può giocarsela con la Juventus per lo scudetto .E’ una squadra che può contare su un tecnico molto bravo ed un attacco davvero da far invidia.Inoltre ha dietro uno dei difensori più forti del mondo.Le prossime gare di campionato degli azzurri saranno fondamentali non solo per la classifica ma anche per il morale dei ragazzi”.