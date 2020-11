Questa sera sfida valevole per la Nations League tra la Svizzera e la Spagna, reduci dalla sconfitta contro il Belgio e il pari in Olanda. Per le “furie rosse” in campo dal primo minuto Fabian Ruiz.

Svizzera (4-4-1-1): Sommer, Fernandes, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Shaqiri, Xhaka, Freuler, Zuber, Embolo, Seferovic

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilon, Merino, Sergio Busquets, Ferran TOrres, Fabian Ruiz, Olmo, Oyartzabal

La Redazione