Nations League – Portogallo-Francia: Kanté decide la super sfida

Portogallo-Francia 0-1 Kanté (F) 54′

PORTOGALLO (4-2-1-3): Rui Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro, Pereira (Sergio Oliveira 85′), Carvalho (Jota 56′), Fernandes (Moutinho 72′), Bernardo Silva (Trincao 72′), Joao Felix (Paulinho 85′), Ronaldo. A disposizione: Lopes, R. Silva, Paulinho, Moutinho, Neto, Neves, Sergio Oliveira, Mario Rui, N. Semedo, R. Semedo, Trincao. Allenatore: Santos.

FRANCIA (4-3-3): Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Pogba, Kanté, Rabiot, Coman (Thuram 59′), Griezmann, Martial (Giroud 79′). A disposizione: Mandanda, Maignan, Aguilar, Digne, Dubois, Giroud, Lenglet, N’Zonzi, Sissoko, Thruam, Tolisso. Allenatore: Deshamps.

Arbitro: Stieler.

Ammoniti: Pereira (P) 32′, Lloris (F) 62′, Kante (F) 80′, L. Hernandez (F) 82′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima palla-goal arriva al 6′ col missile id CR7 indirizzato verso l’angolino respinto in tuffo da Lloris, al 12′ Martial calcia a botta sicura dall’interno dell’area piccola ma Rui Patricio si dimostra provvidenziale. Al 27′ ancora Martial pericoloso con un tiro dal limite a lato non di molto, nel finale di tempo il solito Martial cerca gloria personale dal cuore dell’area e conclude a botta sicura ma centra in pieno Rui Patricio così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il vantaggio francese con Kanté che insacca da due passi dopo un batti e ribatti in area, al 60′ Fonte svetta più in alto di tutti dall’interno dell’area centrando il palo a portiere battuto. Al 76′ Moutinho supera il diretto marcatore e calcia dal limite ma Lloris con un super intervento volo sotto l’incrocio, nel finale non arriva il pareggio portoghese così al triplice fischio la Francia conquista la vittoria.

GRUPPO 3

Francia 13

Portogallo 10

Croazia 3

Svezia 3

A cura di Emilio Quintieri