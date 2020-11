NATIONS LEAGUE – Italia-Polonia, derby “napoletano” Insigne-Zielinski

Domani sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio alle ore 20,45, l’Italia affronterà la Polonia per la penultima sfida di Nations League. Agli azzurri serve un successo per passare di nuovo al primo posto in classifica e per farlo Alberigo Evani, punterà sulla migliore formazione possibile. Rispetto all’Estonia, ci saranno Donnarumma, Bonucci, Acerbi, Florenzi, Jorginho, Barella, Locatelli, Insigne e Immobile. Quest’ultimo oggi farà il test dei tamponi e se dovesse essere negativo, allora ci sarà contro i polacchi. Per gli ospiti in campo anche l’altro “napoletano” Zielinski, mentre Milik dovrebbe partire dalla panchina.

Fonte: Andrea Santoni Corriere dello Sport