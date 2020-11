Sono ore importanti per le condizioni di Osimhen, giocatore uscito al minuto 78 nel corso della sfida Nigeria-Sierra Leone. Il giocatore non ha riportato alcuna frattura al polso, ma nelle prossime ore nuovi aggiornamenti sul problema alla spalla. Un paio di giorni di riposo dell’ex Lille, poi dovrebbe scendere in campo per la seconda gara della Nigeria. Lo staff medico del Napoli però farà pressioni per far tornare a Castel Volturno il giocatore.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it