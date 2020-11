Napoli in ansia per Lozano. Quattro positivi nella Corea del Sud

Per il Napoli non è un momento facile, in attesa di conoscere l’esito dell’infortunio di Osimhen, il club azzurro è in ansia per Lozano. Per il messicano non è una questione fisica, ma si teme per il Covid-19, in vista di questa sera. L’avversario dei nordamericani è la Corea del Sud e ci sono ben 4 calciatori positivi. Oggi ci saranno nuovi test e se dovessero esserci problemi, la gara potrebbe essere annullata.

Fonte: 100%100napoli.it