Milan, Stefano Pioli positivo al Covid: San Paolo a rischio

Il Milan sarà il prossimo avversario del Napoli al San Paolo dopo la sosta per le Nazionali. In casa rossonera, però, adesso c’è una nuova problematica da affrontare: l’allenatore del club meneghino, Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid. La positività del tecnico è emersa dagli ultimi tamponi effettuati questa mattina a Milanello. Negativo il resto della squadra e dello staff tecnico. Pioli è asintomatico. E’ stato posto in quarantena domiciliare. Il club rossonero ha cancellato l’allenamento in programma oggi. Il Milan, come detto, sarà la prossima avversaria del Napoli, chissà se con il suo tecnico in panchina, Di seguito il comunicato del club:

AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio.