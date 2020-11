Moggi: “Sandulli ha accusato il Napoli di aver barato”

Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Poche chance per il Napoli di ribaltare il verdetto della Corte sportiva d’Appello. In pratica Sandulli ha accusato il Napoli di aver barato. Per me il Napoli avrebbe dovuto preannunciare a Lega e Figc la volontà di ricorrere contro la decisione dell’Asl di impedire la partenza per Torino. In questo modo il Napoli avrebbe dimostrato la propria buonafede. Questo, purtroppo, non è stato fatto. Adesso è dura sovvertire il verdetto. Non so che cosa sia siano detti Agnelli e De Laurentiis. L’unica certezza è che esiste un protocollo e con la decisione della Lega di spedire gli arbitri allo Stadium è stata ribadita la volontà di mantenere Juventus-Napoli nella data fissata in precedenza”.