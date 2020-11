L’infortunio di Osimhen tiene in ansia Gattuso e il Napoli

Ieri pomeriggio al minuto 78 di Nigeria-Sierra Leone, si infortuna Victor Osimhen ed esce in barella. In un primo momento si teme una frattura del polso, ma poi il ragazzo rassicura l’intero ambiente. L’ex del Lille riesce a muovere il polso, anche se sente leggero dolore alla spalla. Alla ripresa ci sono le sfide contro Milan, Rijeka e poi la Roma. Gattuso aspetta il rientro di Osimhen, spera che nella giornata di oggi le notizie confortanti della serata, lo siano ancora di più, rinunciare per molto tempo al suo bomber principe sarebbe pesante, anche per il 4-2-3-1. Però c’è ancora da attendere e incrociare le dita.

Fonte: Corriere dello Sport