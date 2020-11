Le parole dell’ex campione del mondo ,Ciccio Graziani ,sul Napoli:

“Il Napoli è una grande squadra che sta facendo bene e può lottare senza alcun dubbio per il titolo.Avrà due sfide molto importanti,prima Milan e poi Roma.E’ giusto sognare in grande ma allo stesso tempo restare con i piedi per terra ed affrontare ogni singolo avversario.Sulla sfida contro la Juventus dico solo che la vorrei vedere giocare sul campo,in questo modo resta una sconfitta per il calcio”.