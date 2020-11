Le parole del giornalista Paolo Del Genio su Victor Osimhen:

” E’ancora un giocatore molto giovane ma sta facendo bene .Deve migliorare su molti aspetti come nella conclusione del tiro.Secondo me è un attaccante da 25 gol stagionali, ma diamogli tempo per esprimersi. I giocatori vanno messi nelle condizioni giuste per poter segnare .Solo andando per gradi vedremo la sua massima maturazione”.