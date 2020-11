Del Genio: “De Laurentiis ha fatto un errore di un ingenuità clamorosa, ma è una persona perbene”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione A tutto Napoli, programma in onda su Tele A. Ecco le sue parole: “Aurelio De Laurentiis ha fatto un errore di una ingenuità clamorosa. Prima del match con la Juventus, partita che come sappiamo tutti non si è disputata, il presidente del Napoli ha inviato un messaggio ad Andrea Agnelli chiedendogli in pratica di rinviare il match. Si tratta di un errore macroscopico, terrificante”. Dico anche un’altra cosa su De Laurentiis. io non ho una conoscenza approfondita con il massimo dirigente campano, ma ci ho avuto a che fare. Avrà tutti i difetti del mondo, ma è una persona pulitissima. Ha una fedina penale invidiabile, nessuna squadra del calcio è immacolata come quella partenopea. Ci sono stati tantissimi scandali, il Napoli non è mai stato coinvolto in nulla. La società azzurra è seria. De Laurentiis è una persona perbene!”.