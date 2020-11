Ct Macedonia: “Elmas fortissimo, il Napoli ha un tesoro in casa”

Il Ct Igor Angelovski, intervistato dalla Gazzetta dello Sport parla della prima storica qualificazione afli Europei della sua Macedonia: “Guardi il video che abbiamo postato a fine gara, i ragazzi con me in sala stampa, l’orgoglio di un popolo. Le parole non servono, non bastano, momenti che porteremo sempre dentro. Pandev? Con quel gol decisivo è nella leggenda. Io ricordo il viaggio a Genova nel 2015, ero stato da poco nominato c.t. Goran aveva deciso di lasciare per assenza di risultati. Era triste: “Racimoliamo 2-3 punti in ogni girone, che senso ha continuare?”. Gli feci cambiare idea, accettò con entusiasmo. Ora è la stella. Prossimo leader? Elmas, fortissimo. Il Napoli ha un tesoro in casa”.