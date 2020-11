CALCIO FEMMINILE – Alia Guagni, finalmente il tampone è negativo

In periodo di Covid-19 il calcio cerca di andare avanti, nel pieno rispetto delle norme. Anche il movimento femminile cerca di proseguire. Arriva, attraverso i social, le parole della calciatrici dell’Italia e dell’Atletico Madrid Alia Guagni: “Il viaggio è stato lungo e sicuramente ne porterò i segni ancora per un po’…ma finalmente dopo 22 giorni di quarantena posso dire di averla superata! Non sono mai stata cosi felice per un risultato NEGATIVO! Sono stata fortunata, nonostante tutto, e invito tutti a non abbassare la guardia, aiutiamoci a tornare presto alla normalità!”.

Fonte: Alia Guagni Facebook