Bucchioni: “La prossima estate potrebbero partire Ronaldo e Dybala”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha pubblicato un editoriale su Tuttomercatoweb.com a proposito delle scelte di mercato della Vecchia Signora per la prossima stagione: “La Juventus ha avviato una vera e propria rivoluzione iniziata con Pirlo sulla panchina e proseguita con un grande ringiovanimento della rosa. Non è finita qui, ovviamente. Il cambiamento più grande ci sarà l’estate prossima quando potrebbero andar via sia Ronaldo che Dybala. Per i bianconeri si sta chiudendo un ciclo decennale, straordinario, e questo è il momento per gettare le basi per cercare di ripartire il più in fretta possibile. Le cessioni di Ronaldo e Dybala sono quasi un passaggio obbligato per ragioni economiche, ma anche tecniche. La notizia del possibile addio di Ronaldo con destinazione Paris Saint Germain arriva da Chiringuito Tv. Lo stesso media spagnolo che aveva anticipato l’arrivo del portoghese alla Juve due anni fa”.