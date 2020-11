Bakayoko: il parigino dallo stile personale non solo in campo

Il suo impegno e la sua abnegazione lo stanno portando ad essere imprescindibile per il centrocampo del Napoli. Bakayoko suda e corre, in campo come in allenamento. Ha uno stile molto personale l’ivoriano, sarà per la sua passione…la moda. D’altra parte ha sempre vissuto al centro della città della moda per eccellenza, Parigi. 14esimo arrondissement (14 è stato sempre il suo numero di maglia preferito, a Napoli la indossava già Mertens e ha scelto il 5 che era di Allan), in piena zona shopping. A febbraio scorso diventò azionista e ambasciatore del brand francese Etudes e poi posò per uno shooting di Air Dior. Bakayoko è stato sempre alla ricerca di un look molto originale, non è solo un grande appassionato ma anche uno studioso di moda. Un’altra sua passione è la musica.

Il Mattino