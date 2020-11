Bakayoko ha scelto Napoli per il feeling con Rino Gattuso

IL FEELING CON GATTUSO

Bakayoko ha scelto Napoli spinto molto anche dalla presenza di Ringhio in panchina, suo allenatore al Milan (42 presenze e un gol nel 2018-2019). Un grande colpo di mercato dell’ultima ora del direttore sportivo Giuntoli, operazione chiusa in prestito secco dal Chelsea, a fine stagione si riparlerà del suo futuro con il club londinese. Intanto il Napoli si gode il centrocampista francese di origini ivoriane che è subito entrato in perfetta sintonia con il gruppo e ci ha messo grande entusiasmo fin dal primo giorno entrando anche rapidamente in forma da un punto di vista atletico. Fonte: Il Mattino