Al Napoli spetta un novembre di fuoco, tre gare vitali

Siamo solo all’inizio di stagione per il Napoli, però dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà un mini-ciclo a dir poco di fuoco. Domenica 22 Novembre alle ore 20,45 al San Paolo arriverà il Milan capolista di Ibrahimovic. A seguire il 26 Novembre alle ore 21,00, sempre in casa, il Rijeka per la quarta giornata di Europa League. Infine sempre tra le mura amiche la Roma, domenica 29 Novembre alle ore 20,45. Tre sfide importanti che diranno di più per il prosieguo del campionato e in campo internazionale.

Fonte: Corriere dello Sport