Ultim’ora – Problema al polso per Osimhen, uscito in barella

Serata agro-dolce per l’attaccante del Napoli e delle Nigeria Victor Osimhen. Il bomber ex Lille a segno al minuto 21 del primo tempo, è però uscito in barella per un problema al polso destro. La gara poi è terminata 4-4 contro la Sierra Leone, ora tutta la tifoseria azzurra è in apprensione per conoscere l’entità dell’infortunio.

Fonte: foto Modzero