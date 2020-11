TENNIS – Il talentoso Sinner in finale all’Atp di Sofia

Prosegue l’ascesa nel tennis che conta del classe 2002 Jannik Sinner, dove oggi in semifinale ha affrontato il francese Mannarino. L’atleta italiano ha vinto contro il transalpino con il punteggio di 6-3; 7-5 e attende il vincente Gasquet-Pospisil. Ecco le parole di Jannik Sinner: “Non è facile giocare contro un avversario come Mannarino, ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo. E’ un grande giocatore. E’ un onore arrivare in fondo, davanti a questi tifosi appassionati, non vedo l’ora di giocare la finale. E’ bello avere finalmente i fans nell’arena. Spero di ripetermi quest’anno, già nel 2019 avevo giocato bene in questo periodo dell’anno. Bisogna stare calmi e non farsi trasportare dalle emozioni, sono migliorato a livello di risposta. Sono contento per la parte finale del match”.

La Redazione