SPAREGGIO EUROPEO – Irlanda del Nord-Slovacchia 1-2, gioia per Lobotka e l’ex Hamsik

La Slovacchia ieri ha giocato lo spareggio per i prossimi Europei del 2021 in trasferta contro l’Irlanda del Nord e la squadra ospite vince ai tempi supplementari per 1-2. La squadra dell’Est sblocca al minuto 17 con il calciatore del Parma Kucka, pari dei britannici con l’autorete di Skrtel quasi a fine secondo tempo. Il match va ai supplementari e il gol è realizzato da Duris. Lobotka è rimasto in campo fino al minuto 65, mentre l’ex Napoli Hamik è uscito nei primi minuti secondo tempo supplementare.

Fonte: calcio.com