Palanca:”Gattuso deve continuare in questa direzione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Palanca, ex giocatore.

“Il Napoli lotterà a prescindere per lo Scudetto al di là delle gare contro Milan e Roma. Sono due test importanti che però non dovrebbero pregiudicare il cammino. A Napoli però a volte ci si esalta troppo nel bene e ci si deprime molto nel male, bisogna trovare il giusto equilibrio. Gattuso uomo giusto per il campionato? Sono dell’idea che debba andare avanti per la sua strada. Ha dimostrato sia da calciatore che da allenatore che non si è fatto mai condizionare. Ogni cosa che ha fatto l’ha fatta per meriti propri. Lui conosce meglio di tutti i suoi giocatori. Ha dimostrato di essere un grande tecnico, deve andare avanti in questa direzione. L’esempio del campionato anomalo è il Milan: non avrebbe 17 punti se avesse giocato con il pubblico, i ragazzi giovani che ha in squadra avrebbero avvertito la pressione”.