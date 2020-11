Non solo calcio – Petagna apre a Napoli il ristorante “salutista”

Non solo gol. Andrea Petagna è un ragazzo a tutto tondo. Il calcio da una parte, ma anche una mentalità imprenditoriale dall’altra. Un anno fa ha inaugurato in società con il cantante trapper Sfera Ebbasta il ristorante «Healthy Color», ristorante salutista. Saranno aperti altri due locali: all’inizio del 2021 a Roma (in zona Prati-Vaticano) e in primavera anche a Napoli, in una località che è ancora top secret. Un bel colpo per Petagna che potrà essere calciatore e imprenditore nella stessa città. Anche perché la decisione di aprire un locale a Napoli era nata prima ancora che l’attaccante firmasse con il club azzurro, visto che da sempre lui ed i suoi soci sono stati affascinati dalla città. L’obiettivo sarà il mangiar sano e buono, un vero e proprio fast food, adatto per le pause pranzo come per la cena.

Fonte: B. Majorano (Il Mattino)