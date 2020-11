Durante la sfida di qualificazione per la Coppa d’Africa tra Nigeria e Sierra Leone al minuto 21′ è andato in goal il numero 9 azzurro Victor Osimhen. La sfida è ancora in corso ma alla fine del primo tempo i nigeriani sono già in vantaggio 4-1, le altre reti della Nigeria le hanno segnate Iwobi (doppietta) e Chukwueze. Mentre per la Sierra Leone ha segnato Quee.