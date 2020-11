A Napoli erano ore di apprensione per l’infortunio di Osimhen, durante la gara della Nigeria e la Sierra Leone. Il bomber ex Lille era andato in gol, ma poi è uscito in barella. In un primo momento si temeva la frattura del polso destro, ma poi nelle ultime ore si parla di una forte lussazione alla spalla. Nella notte nuovi accertamenti e poi partirà direttamente per il capoluogo campano, senza giocare la sfida con la Nigeria.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it