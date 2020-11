Napoli, Osimhen: aggiornamenti sulle condizioni del nigeriano

Maurizio Nicita, giornalista di gazzetta.it, ci riferisce della paura per Osimhen. Per un infortunio subìto al polso. Ma il ragazzo avrebbe già rassicurato il Napoli: nessuna frattura. Proprio dall’albergo di residenza, sembra che Victor Osimhen abbia contattato il club di appartenenza. Era impegnato con la nazionale, la Nigeria. Si è infortunato al polso. Ha lasciato il campo in barella. Ma in serata sono poi arrivati segnali meno negativi. Muove il polso destro. Senza avvertire troppo dolore. Ha un dolore alla spalla. Ma non sembra nulla di grave. Di seguito la cronaca dal campo. Ad un quarto d’ora dal termine di Nigeria-Sierra Leone, gara valevole per le qualificazioni per prossima Coppa d’Africa, l’azzurro ha lasciato il campo in barella. Per un infortunio al polso. Durate la gara aveva anche segnato un gol. Al minuto 76, quando ha abbandonato il campo, la Nigeria vinceva per 4-2. La partita è poi terminata 4-4.

Fonte: www.gazzetta.it