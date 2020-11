Mister Gattuso si studia il Milan, anche senza 16 Nazionali

Gennaro Gattuso in questi giorni ha in rosa soltanto 10 calciatori, mentre ben 16 fanno parte delle rispettive Nazionali. Il 22 Novembre ci sarà la sfida contro il suo passato il Milan, dove anche Bakayoko vuole fare la sua bella figura. L’allenatore degli azzurri in questi giorni si sta studiando il prossimo avversario, cercando di carpire i segreti di Ibrahimovic e compagni. Negli schemi c’erano Contini, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Bakayoko, Politano, Petagna, Llorente. In video-tape in modo particolare le sfide contro Lille ed Hellas Verona, poi a metà della prossima settimana tornerà il resto della squadra.

Fonte CdS