Mattia Pessina: “Mister Cincotta? Vorrei essere allenato da lui anche in futuro”

Durante l’amichevole del Franchi, Italia-Estonia, c’è stato l’esordio tra gli altri del centrocampista dell’Atalanta Mattia Pessina che ha espresso un pensiero sul tecnico della Fiorentina femminile. “Mister Cincotta? Sono sicuro che il primo vero allenatore, che ho avuto quando avevo già nove anni, sarà orgoglioso di me per il mio esordio in Nazionale. E’ merito suo se ho tutta questa grinta in campo e la determinazione di voler vincere allenamento dopo allenamento. Mi auguro che in futuro di essere allenato in futuro ancora da lui”.

La Redazione