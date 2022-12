Mattia Grassani (avvocato): “De Laurentiis indignato dalla sentenza. Il Napoli non rischia altri punti di penalizzazioni”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il legale del calcio Napoli Mattia Grassani. “Le motivazioni espresse dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale hanno indignato tutto il club. Non le condivido e non me le sarei aspettate in secondo grado. È venuto fuori addirittura un quadro più grave: parole pesanti, anche troppo. I termini utilizzati dalla citata Corte non ci appartengono. Se De Laurentiis si è indignato, eufemisticamente sì. Scontro tra giustizia sportiva e ordinaria? Non dovrebbe avvenire. Qualcosa non ha funzionato nell’ordinamento sportivo. Al Coni affronteremo il tema dello 0-3 a tavolino, vedremo se sono state rispettate tutte le norme. Sará il terzo ed ultimo tempo per ribaltare il risultato. Il Tar potrà intervenire in termini risarcitori, se sarà accertata l’errata applicazione delle norme della giustizia sportiva. Il Napoli ha disdetto volo e tamponi dopo il divieto della Regione Campania a raggiungere Torino. Atteggiamento coerente e rispettoso verso le istituzioni del nostro Paese. Altre penalità al Napoli? Abbiamo seguito le indagini, fornendo agli inquirenti documenti e verbali. Escludo altre penalizzazioni e sanzioni per il club partenopeo. “In dibattimento facemmo presente che la Campania era al primo posto, in quel contesto storico, per numero di contagi. La salute va sempre tutelata. Tutti i club e la Figc contro il Napoli? Non lo so, esula dal mio campo. È politica sportiva. Contratto Gattuso? Diciamo che si lavora… Ed il lavoro nobilita l’uomo e rende l’uomo giovane”.

