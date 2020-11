Maradona ha passato la prima notte fuori dall’Ospedale dopo l’operazione

È trascorsa serenamente la prima notte per Diego Armando, che dopo aver lasciato la clinica Olivos, dove era stato operato alla testa per un edema subdurale. E’ stato sistemato dalla famiglia e dallo staff medico in un appartamento nel quartiere San Andrés, zona residenziale di Buenos Aires. A fare compagnia all’ex capitano del Napoli e della Seleccion argentina la sorella Kity. Che ha perso nella scorsa estate il marito per il Covid-19, e il nipote Johny Esposito.

Ma sono sempre più presenti le tre figlie di Diego. Toccherà a Dalma e Gianinna. Nate dalla relazione con Claudia Villafane, e a Jana, avuta da Valeria Salabain e riconosciuta dal Pibe nel 2007, la gestione di queste prime settimane, le più delicate della sua convalescenza. Come è stato concordato in un vertice che si è tenuto martedì sera in una stanza della clinica Olivos e a cui hanno partecipato anche i medici che hanno curato Diego e i suoi legali, come ha rivelato il quotidiano Clarin.

Accanto a Maradona non ci saranno soltanto un’infermiera della clinica Olivos e un assistente terapeutico della Swiss Medical, ma anche lo psicologo Carlos Diaz e la psichiatra Agustina Cosachov. Che faranno quotidiane visite all’ex calciatore per aiutarlo nel percorso di disintossicazione dall’alcol e da alcuni farmaci. Ciò che ha provocato un crollo fisico e mentale di Diego, fino al ricovero avvenuto nella scorsa settimana, con «il rischio di morire», rivelato dall’avvocato di Diego,Morla, due giorni fa. Fonte: Il Mattino